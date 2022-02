El nuevo 'place to be' de Madrid te insta a irte de 'bareto'

Hay una regla no escrita, según la cual es mejor dejarse llevar y no elucubrar sobre lo que te dispones a conocer. Pues bien, esto es lo que puse en práctica el día que me propusieron conocer Bareto, aunque tengo que reconocer que fue un poco difícil. ¿El motivo? en el momento en el que escuché BA-RE-TO me vino a la mente ese local desenfadado de mi barrio, donde cada fin de semana me reunía con mis amigos en torno a una mesa repleta de cañas y buenas tapas 'gratis'. Y aunque, por un momento, me dejé llevar por la añoranza enseguida me dije: "calma, Bareto está en plena calle Alcalá frente al imponente edificio de Correos".

Y así, en medio de la añoranza y de la realidad que vivimos inmersos en una ciudad donde imperan los sitios bonitos con una oferta gastronómica floja, me dispuse a bajar las escaleras que te adentran al maravilloso lugar cañí de barrio. Una barra animada, como a mi me gusta; grupos de amigos, camareros cantando comandas, una imponente barra de mármol y una cerveza muy bien tirada. Con este recibimiento nada podía salir mal, y así fue.

Bareto es el lugar que necesitaba el centro de Madrid. Situado entre la Puerta de Alcalá y la estatua de la Cibeles, este bar de siempre con aires actuales invita a quedarte desde el aperitivo hasta la última cerveza de la noche. Cañas, vermuts, y vinos se alían con torreznos, bravas, gildas o huevos rellenos, es decir, esas tapas de siempre que tanto gustan.

Pero en Bareto no solo hacen bien las recetas tradicionales sino que también dan una vuelta de tuerca a clásicos como el bocata de calamares o el cachopo asturiano. Porque al final, como me defendía su propietario Nacho Horcajada, triunfa lo sencillo: "con Bareto hemos querido volver a ese mundo donde la sencillez y las cosas de toda la vida son las que funcionan".

Y tengo que decir que doy fe de ello, que Bareto cumple con el manifiesto del lugar que ocupa (en su día fue la antigua cervecería de Correos, donde se gestó la generación del 27): es un bar de los de toda la vida, donde disfrutar de una caña helada y en el que las recomendaciones de la carta te la 'cantan' los espejos que decoran sus paredes.

Todo un desembarco en la capital porque aunque no tenemos puerto siguen existiendo mentes privilegiadas que dan sentido a la historia de Madrid. Gracias, Nacho. Gracias, Bareto.