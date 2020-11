J Balvin consigue emocionar con su interpretación de 'Rojo' en los Grammy Latinos 2020

El jueves 19 de noviembre por la noche Miami acogió una nueva edición de los Grammy Latinos en el que muchos artistas latinos y españoles ofrecieron sus interpretaciones sobre el escenario.

Pero sin duda, si hubo alguien que consiguió emocionar a la audiencia fue J Balvin con la interpretación de su canción 'Rojo'. Donde el colombiano mostró casi su 'corazón sangrante' en la que quiso homenajear el movimiento Black Lives Matter y otros recientes movimientos recientes.

J Balvin consiguió llevarse el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana por su álbum 'Colores', una alegría después de los meses duros que ha pasado el colombiano últimamente.

De hecho, la interpretación de 'Rojo' en esta gala ha supuesto la vuelta de J Balvin a los escenarios, ya que en verano se vio obligado a cancelar sus compromisos musicales primero por dar positivo en Covid-19 y después porque el cantante ha estado luchando contra la ansiedad y la depresión.

Esta vuelta del cantante colombiano a una gala tuvo lugar horas después de que J Balvin abriera su corazón en el podcast que la cantante Becky G tiene en Amazon, 'La Sala'. Allí reconoció que al principio de tener su depresión no quería buscar ayuda por si era tildado de 'loco' y que ahora está proceso de normalizar el hecho de buscar ayuda.

J Balvin habló claro con Becky G y le dijo: "Lloraba sin ninguna razón. No me quería levantar. No quería comer. Incluso, a veces, no quería vivir". Pero el cantante ya está en tratamiento y parece que poco a poco está saliendo del túnel en el que ha estado metido.

Una buena muestra de esa mejoría es que no ha faltado a la cita de los Grammys Latinos que ha tenido lugar en Miami donde ha coincidido con Karol G, Ricky Martin, Marc Anthony y otros artistas latinos.