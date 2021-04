A Sexo en Nueva York le va a surgir un gran competidor, la serie sobre Audrey Hepburn

Audrey Hepburn volverá a entrar en nuestras casas a través de la pequeña pantalla. El icono de Hollywood y de la moda del pasado siglo XX contará con una serie de televisión basada en el relato de Luca Dotti, el hijo de Audrey Hepburn y el psiquiatra italiano Andrea Dotti, con el que estuvo casada entre 1969 y 1982, y el periodista italiano Luigi Spinola.

La serie titulada 'Audrey' narra la etapa en la que la actriz se formó en Europa hasta que se convirtió en uno de los rostros más populares del cine, y correrá a cargo de Wildside, una productora italiana que forma parte de la empresa británica Fremantle. "Luca y Luigi han explorado la singularidad del yo real de Audrey", han asegurado desde Wildside.

Será la segunda vez que Dotti y Spinola trabajen juntos en un proyecto sobre la actriz, ya que en 2015 escribieron un libro titulado Audrey at home: 'Memories of my mother's kitchen'. En él se recogen recuerdos, anécdotas, cartas personales, recetas y más de 250 fotografías inéditas hasta el momento.

Según afirma la revista Variety, la responsable del guion será la misma escritora y productora que la de The Good Wife, Jacqueline Hoyt. Sobre quién interpretará a la prota de 'Vacaciones en Roma' o 'Desayuno con Diamantes'.