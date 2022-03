¿Eres 'lunática'? Así influye la luna en el ciclo femenino

¿Te ha ocurrido que un día te sientes más irritable, cansada o, al contrario, más enérgica de lo normal y no sabes por qué? La luna (y tu ciclo menstrual) tienen mucho que ver. Ana Sierra nos explica por qué.

La energía femenina de la luna o yin es lo que hace que los ciclos de la mujer y sus fases coincidan con los del astro. "Nuestro ciclo menstrual suele durar en torno a los 28 días, la duración de un ciclo lunar completo. Al igual que las mareas, su influjo genera cambios tanto físicos como psicológicos, afectando tanto a nuestras cogniciones como a las emociones, lo que ocasiona transformaciones perceptibles en la interpretación de nuestra realidad, nuestras necesidades, deseos y acciones. Las cuatro fases del ciclo menstrual se asocian a sus homólogas lunares. En la actualidad no es tan evidente su asociación cíclica ya que no dormimos al raso y disponemos de luz artificial, sin embargo, si no fuera así, la sincronización con nuestro ciclo y la luna, serían evidentes en nuestra percepción y relación con nosotras y el entorno", añade la experta.

Mujeres cíclicas

Según el momento del ciclo en el que te encuentres puedes sentirte más o menos enérgica, receptiva o, incluso, selectiva. El saber en qué punto nos encontramos y a través de la meditación escuchar nuestro cuerpo, conectar con él y con las emociones que podamos estar sintiendo, nos permitirá vivir cada etapa plenamente, con compasión, aceptación y amabilidad hacia nosotras.





Menstruación. El "tiempo de lunas" (la menstruación) puede ser muy rico en enseñanzas si permaneces a la escucha de tu cuerpo y bajas el ritmo. Quizá te sientas más irritable… Permítete hacer menos, a descansar por completo, a cuidar de tu confort.



Fase pre-ovulatoria. Esta fase corresponde, efectivamente, a la energía de la primavera, de la renovación y de preparar la ovulación. Esta semana a lo mejor sentirás impulso para tus proyectos, o un deseo de pasar a la acción, ganas de empezar cosas nuevas. Cuando permaneces a la escucha de tu ciclo aprendes a utilizar esa energía yang para no agotarte queriendo hacer demasiado.



Ovulación. Todo el ciclo menstrual se construye en torno a esta fase, es una etapa importante. En torno al día 14 del ciclo sentirás cómo tu flujo vaginal cambia y cómo se despierta la libido. Sentirás un deseo de apertura, de ser más receptiva al exterior.



Pre-menstruación. Se puede vivir como la sensación de volver a casa, de encontrar refugio en tu profundidad. Seleccionar, cortar, para estar presente solo en lo esencial. Esta fase de tu ciclo te invita a hacer limpieza, soltar y dejar ir.

