Ana Mena nos abre su corazón antes de posar sobre la 'red carpet' de los Feroz

Es uno de los nombres que más 'lo peta' en Google trends, ganadora de un disco de oro junto al exitoso cantante italiano, Fred de Palma por 'Se Iluminaba' y es una de las pocas actrices que con tan solo 13 años debutó en el cine junto al gran director Pedro Almodóvar. Ana Mena se está convirtiendo en todo un fenómeno de masas aquí y fuera, sobre todo en Italia.

Con la mente puesta en un futuro cercano, la artista nos confiesa que tiene proyectos audiovisuales aunque nunca quiere dejar de lado la música. "Es mi vida", afirma Ana.

Y es que su dualidad como artista le permite moverse entre dos aguas en las que confiesa sentirse superagusto."Me siento cómoda en ambos, aunque la música es mi vida, es el centro de mi carrera, mi manera de sentir y de expresarme. Me encanta estar en el proceso creativo del estudio pero también me encanta el escenario. Pienso que tanto la actuación como la música van de la mano. Cuando cantas una canción debes también contarla".

Tan cómoda se siente sobre el escenario que es una de las actuaciones de lujo en la gala de los Premios cinematográficos y televisivos Forqué. Una cita donde va a tener el corazón partido y en la que se va a reencontrar con amigos.

No sabemos con qué nos va a sorprender, pero Ana sí nos ha adelantado que, aunque no está preparando nuevo disco, está probando cosas nuevas a nivel musical. "No sé si sacaré en breve un nuevo disco, lo que si puedo contarte es que estamos preparando más música. Me encanta experimentar. Vienen sorpresas".

Una experimentación que se refleja en la gran variedad de cantantes con los que a Ana Mena le gustaría colaborar. Desde el trapero Dellafuente, pasando por clásicos del flamenco como Niña Pastori, del rock como Fito y los Fitipaldis, hasta artistas del pop internacional como Frank Ocean o John Mayer. Pero no solo nos ha hablado de cine y música sino que también ha querido compartir con stilo.es sus trucos de moda y belleza y algún que otro secretillo. ¡Toma nota!

1. Imprescindibles en la maleta: ropa cómoda, prendas para actuar y de fiesta ("si tengo evento"), neceser, 'in ears' (herramienta usada por los artistas), cargador de móvil y auriculares.

2. Imprescindibles en el neceser: cepillo de dientes, desmaquillante, crema hidratante, máscara, perfume y labial 'nude'.

3. Perfume o colonia: perfume. "Pareceré un bebé pero uso 'Fantasy' desde los 16 y ya todo mi entorno lo asimila como mi olor. A mi me encanta. También uso Black Opium de vez en cuando".

4. Tu plato favorito: cualquiera que cocine mi padre.

5. Salado o dulce: salado.

6. Una película: Thelma y Louise.

7. El día o la noche: cada ocasión tiene su momento.

8. Truco de belleza: limpieza e hidratación.