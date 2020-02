Adele ya tiene fecha para el lanzamiento de su nuevo disco

Grandes noticias para los fans de la música y de Adele en concreto. La cantante británica ha anunciado que su nuevo disco saldrá en septiembre de 2020.

Cinco años han pasado desde la última vez que Adele sacó un álbum al mercado. Esta espera se va a acabar gracias al anuncio que hizo la propia artista nada más subirse al escenario para cantar en la boda de una de sus mejores amigas.

¡Menudo regalazo! Los asistentes a la boda de Laura Dockrill, pudieron disfrutar de un breve concierto de Adele. La cantante anunció a los allí presentes que el próximo mes de septiembre lanzará su nuevo disco.

Una noticia que emocionó a los allí presentes entre los que se encontraba la cantante Florence Welch y Jessie Ware.

Adele dio la buena nueva antes de cantar sus grandes temas. Un concierto muy especial, pero al que la cantante no podía decir que no ya que se lo había pedido una de sus mejores amigas Laura Dockrill, a quien conoció en el colegio y con la que mantiene una gran amistad desde entonces.

El anuncio del nuevo disco de Adele ha tenido lugar pocos días después de que sus agentes dijeran que este año iba a haber nuevas creaciones musicales de la británica. Pues dicho y hecho, en septiembre podremos escuchar las nuevas canciones de la cantante.

Nuevas canciones tras un año duro

2019 no ha sido el mejor año de Adele, en abril anunció su separación de Simon Konecki. Momento en el que decidió dar un giro a su vida y se fue a vivir a Estados Unidos, donde ha estado haciendo una dieta estricta que le ha hecho perder más de cuarenta kilos.

En otras ocasiones se ha dicho de Adele que crear música le ha servido como terapia, así que si el pasado año no fue el mejor, seguro que su nuevo disco no dejará indiferente a nadie. Preparémonos porque puede venir un nuevo temazo como 'Someone like you'.