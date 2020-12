El actor Jaime Lorente debuta como cantante con el tema principal de 'El Cid'

El actor Jaime Lorente da un salto más en el mundo de la interpretación y demuestra sus habilidades como cantante en su debut musical con el tema 'Romance (El Cid)', un rap que canta junto a Natos y Deva y que está producida por Pablo Gareta.

Esta canción es el tema principal de la serie 'El Cid' que también protagoniza Jaime Lorente, quien dará vida a Don Rodrigo (Ruy) Díaz de Vivar, en la producción española que Amazon Prime Video estrenará el próximo 18 de diciembre en 240 países.

Desde el 3 de diciembre puedes disfrutar el Amazon Prime Video del videoclip de la canción 'Romance (El Cid)' interpretada por Jaime Lorente, el conocido cantante de Hip Hop, Natos y Deva, quien acaba de ser nombrada una de las mejores cantantes de música urbana de nuestro país.

Un dúo perfecto para acompañar el debut de Jaime Lorente como cantante con este tema que trae la historia de El Cid con una analogía moderna donde los retos y principales hazañas a los que se enfrenta el protagonista en la Edad Media se trasladan a la actualidad.

Con una instrumental compuesta a base de ritmos latinos, fondos de guitarra española y estrofas rapeadas, “Romance (El Cid)” ofrece a los amantes del género un tema sin igual acompañado por un impactante vídeo musical producido por Amazon Prime Video que también está disponible desde el 3 de diciembre.

Jaime Lorente, feliz con su nueva faceta de cantante

Jaime Lorente está encantado con este debut en la música ya que reconoce que: " Me ha gustado el rap desde pequeño, lo he escuchado toda la vida y ahora he encontrado el momento de lanzarme también a la escena musical".

En cuanto a este tema en concreto 'Romance (El Cid)' el actor señala: "tiene mucho de lo que he hecho en la serie y cómo le he dado forma al personaje, un Cid muy normal, un tío de la calle que se convierte en un héroe por las decisiones que toma. Tengo muchas ganas de que este proyecto se estrene en todo el mundo y estoy feliz de compartir con mis seguidores esta canción antes del estreno de la serie".

'El Cid' un estreno muy esperado de Amazon Prime Video

La serie acompaña a un joven Ruy hasta convertirse en caballero, fiel vasallo a la corona y héroe. La historia tiene lugar en el siglo XI, una de las épocas más fascinantes de la historia de España, donde cristianos, árabes y judíos convivieron en la Península Ibérica, enfrentándose en guerras y forjando alianzas. 'El Cid' es una historia de aventuras, amor, intriga, traición y lucha entre quien ostenta el poder y quien posee la autoridad.

Cinco episodios de 60 minutos de una primera temporada de 'El Cid' en la que podría considerarse una precuela del famoso poema castellano 'El cantar del mío Cid'.