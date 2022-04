Las 5 freidoras de aire mejor valoradas (perfectas para reducir tu consumo de grasa)

Las freidoras de aire o 'air fryers' se han convertido son la última sensación de los pequeños electrodomésticos de la cocina. Entre sus ventajas figuran el poder freír sin apenas aceite (con una sola cucharada, damos fe de que las patatas fritas quedan crujientes y deliciosas; para freír, por ejemplo, croquetas, se puede utilizar una cantidad incluso menor) o, incluso, sin una gota (el resultado es más sobrio) lo que permite obtener platos con menos grasa, menos calorías y más sanos.

Esta fiebre por las freidoras sin aceite ha hecho que emerjan en el mercado cientos de versiones. Pero, ¿por cuál decantarnos? Tienes que tener en cuenta el uso que le vas a dar. Eso te ayudará a elegir el tamaño (algunas, más pequeñas y, por lo general, baratas, son idóneas para raciones para dos personas como máximo) y la potencia (hay que tener en cuenta que estos aparatos son más lentos que las freidoras tradicionales con aceite, por lo que una potencia muy baja puede ralentizar mucho el proceso).

Hemos buscado, entre las freidoras sin aceite que triunfan en el mercado, las más vendidas y mejor valoradas. Estas son las 5 opciones de freidoras de aire más deseadas, con sus pros y contras

FREIDORA SIN ACEITE COSORI, 5,5 litros: la más vendida

Precio: 139,99 euros.

Capacidad y potencia: 5,5 litros (de 3 a 6 raciones) y 1.700 vatios.

Pros y contras: Es la más vendida en Amazon, donde cuenta con una valoración de 4,7 sobre 5. Incluye 100 recetas en español, 11 programas, pantalla LED táctil, cesta antiadherente, temporizador...y su capacidad es apta para una familia grande. Sus compradores destacan que con ella "puedes hacer casi todo, sin manchar, relativamente rápido y sin humos". Además, para limpiarla, "le pasas un paño húmedo, y listo". Entre las desventajas señalan el tamaño que ocupa "una parte importante de la encimera".

FREIDORA DE AIRE XIAOMI MIJIA SMART, 3,5L: mejor relación calidad / precio

Precio: 91,13 euros (antes, 99,99).

Capacidad y potencia: 3,5 litros (caben unas 17 croquetas) y 1.500 vatios.

Pros y contras: De la misma marca que la freidora más exitosa de Lidl, esta tiene asistente de voz, se puede controlar desde tu smartphone, tiene más de 100 recetas inteligentes y, además, posee un diseño bonito y minimalista. Su uso es muy sencillo (solo tiene un botón para encender y apagar, y una rueda para seleccionar los modos predeterminados (manual, patatas fritas, alitas de pollo, filete, gambas, verduras...). Además, algunos usuarios la han metido en el lavaplatos para lavarla con buenos resultados. Entre los escasos 'contras' (los usuarios le han dado, de media, una valoración de 4,7 sobre 5) figura que el recetario en la App no se puede ver si el aparato no está conectado a la wifi y que las recetas no están demasiado ordenadas.

FREIDORA DE AIRE NINJA MAX 5,2 L: la mejor valorada

Precio: 149,99 euros (rebajada, su precio inicial es de 169,99 euros).

Capacidad y potencia: 5,2 litros y 1.750 vatios.

Pros y contras: Con un 4,8 sobre 5, ostenta la puntuación más alta de las valoraciones de los compradores en Amazon. Además de freidora de aire, tiene otras cinco funciones más: max crisp, asar, hornear, recalentar y deshidratar, y cocina congelados sin necesidad de descongelar. Sus usuarios aseguran que hace las mejores patatas fritas (aunque no sean congeladas, que siempre suelen quedar más crujientes con estos aparatos y tardan menos en cocinarse) y es muy rápida. Perfecta para una familia de 4 personas o más. Apenas se señalan 'contras'. Un usuario indica que su cajón, si en lugar de redondo, fuera cuadrado, se aprovecharía más el espacio.

FREIDORA DIGITAL DE AIRE GOURMIA, 5,7 litros: la más buscada

Precio: 84,90 euros (antes, 89 euros).

Capacidad y potencia: 5,7 litros y 1.500 vatios.

Pros y contras: En los últimos días se han disparado las búsquedas en internet de esta freidora que causó estragos cuando fue vendida por Costco a precio reducido (ahora Amazon la vende con una ligera bajada de precio). Además de 12 funciones de cocción que "de un solo toque" permiten freír, hornear, o deshidratar, incluye libro de recetas y tiene valoraciones muy positivas (4,6 sobre 5). Son muchos los usuarios que señalan que "funciona muy bien" pero que "hay que coger los tiempos y el truco", como suele ocurrir con estos electrodomésticos. Vamos, a veces las cosas no salen a la primera.

FREIDORA SIN ACEITE KUBO, 2,5 L: la más barata

Precio rebajado: 47,99 euros (antes, 59,99 euros)Capacidad y potencia: 2,5 litros, 1.500 vatios.

muy buen precio. Hay que tener en cuenta que su tamaño permite raciones para 2 o 3 personas como máximo. Y que, como otras, se necesitan unas cuantas pruebas para pillarle el punto. Como siempre, funciona mejor con productos congelados (patatas, croquetas) que con alimentos frescos y algunos compradores señalan que esperaban que su tamaño fuera más pequeño.