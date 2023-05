La segunda temporada de 'El verano que me enamoré', de Amazon Prime Video, se estrenará en verano

Jenny Han es la autora de la serie de novelas superventas número 1 del New York Times A todos los chicos de los que me enamoré y El verano en que me enamoré. Sus libros se han publicado en más de 30 idiomas. Para la televisión, ha cocreado dos nuevas series basadas en estos libros: El verano en que me enamoré, que próximamente estará disponible en Prime Video, que produce y codirige; y la recientemente anunciada serie de Netflix XO Kitty, un spin off del universo A todos los chicos, que también producirá y codirigirá. En lo que respecta a largometrajes, ha sido productora ejecutiva de las tres películas de la exitosa trilogía de Netflix A todos los chicos. Han vive en Brooklyn, Nueva York.