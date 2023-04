Un paso más hacia la diversidad: ya existe la muñeca Barbie con síndrome de down

En España, han contado con Mariana de Ugarte como embajadora de Barbie y de esta línea de muñecas. Influencer, escritora y madre de Mariana y Jaime, dos niños con síndrome de Down, Mariana es una defensora y divulgadora de la inclusión de las personas con síndrome de Down. Busca mostrar cómo es la vida de alguien con síndrome de Down y dentro de la familia, favorecer y luchar por la inclusión de estas personas, mediante acciones de apoyo. De hecho, ha escrito un libro donde relata la experiencia de ser madre de dos niños con síndrome de Down y el regalo que ha sido para su vida a pesar de las dificultades de toda maternidad. Como dice ella, la felicidad no entiende de cromosomas.