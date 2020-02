20 canciones que cumplen 20 años en el 2020

Como millenial que es quien esto escribe, no ha sido fácil escribir este tema que en origen, y en su final, es un homenaje a esta generación que se ha hecho mayor en estos primeros veinte años del siglo XXI. No ha sido fácil porque a medida que iba cogiendo forma, una se iba dando cuenta de a qué velocidad viaja realmente el tiempo. Pero después de unos minutos de profunda reflexión, ha vuelto el subidón porque no hay nada que pueda detener al poder de la música. Así que ha sido completar la lista de las veinte canciones míticas que este año cumplen veinte años, hacer una lista con ellas en Spotify, y empezar a cantar y saltar como en la adolescencia.

Hay muchas cosas que llegaron al mundo aquel año tan señalado, tan redondo, del que todos tenemos más recuerdos de los habituales por el hecho de ser eso, el año 2000, pero ninguno como las canciones para unirlos todos. Puede que no sean las que pasarán a la historia por sus profundas letras o sus sorprendentes ritmos pero seguro que, al menos alguna de ellas te trae recuerdos impagables. Es más, a medida que leas los títulos de estos hits surgirán.

Los acordes van a brotar en tu cabeza y enseguida te darás cuenta de que las letras te salen solas, como si estuvieras en el último verano del siglo pasado. Las hay mejores, las hay peores, más o menos comerciales, pero todas fueron auténticos números 1 en España. No es el objetivo de estas líneas imitar al mítico Joaquín Luqui -imposible borrar de la memoria su ”Hola, hola, hola” o aquel “3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos”-.

Que nos perdonen los lectores de otras generaciones por este autohomenaje a los adolescentes del 2000, pero es que es muy fuerte que estemos ya en 2020 y muchos de nosotros seamos madres y padres que encaramos, antes o después, los 40. Se dice pronto, ¿verdad? Pues nunca mejor dicho, ¡que nos quiten lo 'bailao’!