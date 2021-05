Este es el vestido de Zara que te solucionará la boda del verano

La diversificación de la industria de la moda ha permitido a las firmas fast fashion abrirse camino en las colecciones de invitada e incluso de novia. La relación del protocolo ha cambiado la forma de consumo de quienes participan en este tipo de eventos. Ya no es necesario acudir a una marca de lujo para ser la invitada o novia perfecta. Si lo que quieres es lucir una tendencia sin dejar temblando la tarjeta de crédito, sigue leyendo.

Uterqüe y Zara son expertas en crear piezas tendencia para llevar a citas BBC (bodas, bautizos y comuniones) a precios low cost. Por ello, somos muchas las que ojeamos sus colecciones cuando tenemos que vestirnos para un evento.

Por todos es sabido que, aunque lo positivo de estas opciones son los precios, existe una posibilidad que a nadie nos gusta: convertirnos en protagonistas por llevar el mismo vestido que otra invitada. ¿La solución? ser la más atrevida, ya sea por los colores, los estampados o el corte del diseño. Todo suma.

Ahora, no todo vale. Si te decantas por una pieza low cost debes prestar una atención muy especial a los complementos ya que puedes permitirte invertir más. Al final, la clave de las que más saben de moda es combinar piezas pronto moda con marcas de lujo; y el resultado no puede ser más apetecible.

La inlfuencer neoyorquina, Blair Eadi, luce un diseño de Zara con estampados geométricos, aberturas laterales, corte midi y manga al codo. Una pieza a todo color, en tonos rosas, que cuesta 39,95 euros y que te permite infinidad de posibilidades según dónde se celebre el evento.

Puedes copiar su look para una boda en la playa, estamos convencidas de que serás la invitada perfecta por el rollo que le da al look la pamela. Las sandalias planas, que luce de Chanel, en rosa, también es una opción si no te apetece optar por un tacón. Si por el contrario, quieres estilizar tus pernas, súbete a un taconazo.