Zara tiene los pantalones perfectos para hacer más fácil el #yomequedoencasa

Todas sabemos lo que nos gusta encontrar nuestra pareja de baile perfecta cuando se trata de un vaquero. Esa pieza todoterreno que no queremos quitarnos porque nos encanta como nos queda tanto con unas deportivas como con unas sandalias o zapatos. Pero sin duda, y dadas las circunstancias actuales en las que nuestra casa se ha convertido en nuestro lugar de encuentro, el jean ha pasado a un segundo plano. No porque no nos pongamos monas a diario, los expertos recomienda seguir con nuestra rutina, sino porque buscamos en nuestro vestidor las prendas más cómodas.

En este sentido y si quieres hacerte un regalo para seguir respetando el #Yomequedoencasa, Zara ha lanzado una colección de pantalones que querrás llevar las 24/7. Se trata de la línea Paperbag: de tiro alto, con elástico a la cintura y detalle de botones XL en dorado. Una colección que puedes adquirir en tres tonalidades -azul marino, verde khaki y arena- y, que de momento, está disponible en todas las tallas (XS-XXL).

Se trata de un pantalón que sienta bien a todas las siluetas debido a su forma y sobre todo es perfecto para parecer más alta. Su corte de tiro alto estiliza el cuerpo y consigue un efecto por el que pareces más delgada. Su precio es de 22,95 euros y puedes comprarlo a través de su e-shop.