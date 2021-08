Zara tiene el top que potencia el bronceado perfecto para chicas con mucho pecho

Zara ya ha sacado la artillería de piezas perfectas para lucir a la vuelta de vacaciones. Prendas que resalten el bonito bronceado que has estado trabajando durante tus días al sol. Pero además, hemos encontrado el diseño que no solo resalta el color dorado de tu piel si no que también resalta tu escote. ¿Quieres saber cuál es el top que vas a querer a tu llegada a la ciudad?

Se trata de un cuerpo drapeado, en marrón chocolate que se ha convertido en el favorito de la redacción de stilo.es por varios motivos: 1) realza el tono moreno de la piel; 2) su efecto holgado disimula esos kilos demás cogidos durante las vacaciones; 3) es perfecto para aquellas mujeres que tienen mucho pecho porque lo recoge y disimula; 4) estiliza la zona del escote y el busto y 5) por sus infinitas posibilidades a la hora de combinarlo.

Pero, además, este cuerpo con pronunciado escote en 'v' también pueden lucirlo las chicas con poco pecho porque provoca un efecto realzador, que hará que parezca que tienes una talla más de sujetador. Su precio, 29,95 euros, y está disponible en la nueva colección de la e-shop de Zara.

Una pieza con doble vida

Una de las ventajas de elegir este tipo de prendas para actualizar tu armario estival es que juegas al 2 en 1. Es decir, este top drapeado no solo puedes ponértelo a modo de body para una cita (de día o de noche, todo depende de con qué lo combines) sino que puede convertirse en la parte de arriba de un elegante traje de baño.

Zara te da la opción de que inviertas en una braguita de corte láser y, así, le das un doble uso. No solo podrás lucir tu top sobre la pasarela de asfalto sino también para pisar la arena y tomar el sol. Además, este bikini se convierte en el perfecto compañero de viaje si tienes una jornada de barco con amigos, una comida en un chiringuito o un atardecer en el beach club de moda.

Cuesta 15,95 euros y está disponible en la web de Zara.