Zara reinventa las sandalias planas cangrejeras de nuestra niñez

Es un clásico del verano. Las sandalias planas cangrejeras son sinónimo de comodidad y vanguardia y Zara ha sabido reinventarlas de la mejor manera posible. Mientras que seguramente cuando leas la palabra 'cangrejera' te vendrá a la mente ese verano en el que te metiste en el mar por primera vez y tu madre te puso unas sandalias de este tipo para que las piedras y la arena no hiciesen mella en tu pie, ahora podrás volver a usarlas para pisar con fuerza el asfalto.

Efectivamente. Amancio Ortega ha vuelto a dar en el clavo al diseñar la sandalia cangrejera que no verás en las playas este verano, pero sí en las aceras. Para combatir la subida de temperaturas que ya estamos sufriendo en nuestras carnes (y en nuestros pies), Zara ha lanzado una sandalia plana cangrejera de piel con suela 'track'. Sí, has leído bien.

Esta suela, reservada para los botines militares, las botas vanguardistas y el calzado de montaña, se pasa ahora al lado 'casual' de la moda. Con una altura de suela de 4 centímetros, no solo ganarás altura, sino que su suela te permitirá no notar el calor del asfalto y sus tiras entrelazadas tipo cangrejera te darán ese toque playero en mitad de la ciudad.

El contraste entre la suela negra y las tiras blancas te permitirá introducir un toque de color en tu pedicura y que resalte más aún si te inclinas por colores flúor. Pero si te estás preguntando con qué tipo de prendas puedes unir estas sandalias 'must have', aquí tienes la solución.

Este calzado es ideal si lo coordinas con un pantalón vaquero bermuda (que llegue hasta la rodilla, pero que no la cubra) y con una camisa fluida de lino en un solo color. No obstante, y siguiendo las normas de las pasarelas internacionales, podrías sacarles todo el partido si las sumas a un vestido de tirantes de corte lencero en negro. Una apuesta más arriesgada que la primera, pero que cuenta con el aliciente de la innovación.

Para las más arriesgadas, siempre puedes lanzarte a emparejarlas con unos calcetines hasta encima del tobillo con algún estampado geométrico o incluso de temática 'geek' con 'prints' de 'La Guerra de las Galaxias', 'Hello Kitty' o con motivos frutales o de animales.

Con un precio de 49,95 euros, estas sandalias harán que tus looks pisen más fuerte que nunca y que tus looks no pasen desapercibidos.