Zara recupera la combinación mocasín negro + calcetín blanco

Vale, si te has criado en los 80 sabrás que los mocasines y los calcetines blancos no estaban reñidos. Pues bien, parece que esta moda vuelve o si no que se lo digan a Zara en algunas de las imágenes con las propuestas de la nueva colección.

Bien, estamos acostumbradas a que las modas vuelvan, pero pensábamos que esta podría haber pasado al cajón del olvido y que no volviera a verse la combinación de mocasines negros con calcetines blancos.

Cuando ya pensábamos que nos habíamos acostumbrado a las riñoneras y a las hombreras, ahora vuelve esta moda que, sinceramente, podría haberse quedado bien guardadita en el armario.

¿Estáis preparadas para seguir esta moda?

Zara, una de nuestras tiendas de referencia, no muestra esta tendencia solo una vez, no. Lo hace hasta tres veces y en diferentes looks con aire retro, eso también es verdad.

Pero no hay que olvidar que la combinación de mocasín negro con calcetín blanco (durante años considerados 'escayolas' o 'calcetos') es de... ¡AHORA! Otoño de 2020 en el que Zara nos está invitando a viajar a los 80 y volver a adaptar esta moda, ¿caerás en ella?

De primeras, desde aquí nos mostramos bastante reticentes a seguirla, puede que nos quedemos desfasadas o puede que es que simplemente tengamos algún trauma infantil pero esa combinación no pensábamos que fuera a volver.

Reconocemos que nos costó hacernos a la moda de llevar sandalias con calcetines y ahora llega esto: mocasín con calcetín blanco.

En fin, mira que hay cosas bonitas en la colección pero, lo dicho debe haber algo ahí, porque ha sido esa combinación la que nos ha llamado la atención.