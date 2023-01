Zara rebaja la versión barata de los zapatos Jimmy Choo que la reina Letizia estrenó hace unas semanas

La reina Letizia es una de las mujeres más elegantes del mundo. Tanto para un look de día como para un look de noche, siempre acierta. Y no llama solo la atención por su ropa, tiene uno de los zapateros con más gusto del mundo. Magrit, Manolo Blahnik y Carolina Herrera son alguna de sus firmas favoritas y ahora acaba de incorporar unos zapatos joya de Jimmy Choo a los que le acabamos de encontrar una versión barata y rebajada en Zara.

Los reyes Felipe y Letizia entregaron los galardones de la XXXV edición de los “Premios Macael” que este año ha celebrado su 35ª edición, organizados por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) y que dio comienzo con la proyección de un video y la intervención del presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, Jesús Posadas Chinchilla.

Para esta ocasión, la reina apostó por un elegantísimo vestido tubular de manga larga y escote bardot que combinó con uno de los zapatos más icónicos de Jimmy Choo. Se trata del modelo Bing 100, confeccionado en charol de color rosa ballet.

"La sofisticada pulsera de cristales que abraza la parte superior del pie aporta el toque final de glamour a este elegante modelo. Combínelo con un vestido corto de color negro y conviértase así en el centro de todas las miradas", cuentan en la web de la firma sobre los zapatos, que tienen un precio de 850 € en Farfetch.

Aunque no son ni mucho menos iguales, pero en Zara hemos encontrado una versión similar a los zapatos destalonados joya de la reina Letizia. Se trata zapato en estilo mule con tacón medio y detalle de tira con pedrería en el empeine que tiene un precio de 25,99 € frente a los 35, 95 € que costaba hace unos meses.