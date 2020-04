Lo nuevo de Zara nos alegra el día

Estamos viviendo tiempos difíciles y estar en casa en lo que nos toca. Para hacer este confinamiento un poco más llevadero desde Stilo hemos querido hacerte una selección de todo lo nuevo que nos gustaría lucir cuando volvamos a la normalidad.

Por eso, nos hemos paseado por Zara, una de nuestras tiendas 'low cost' preferidas para ver las últimas prendas y accesorios que han metido en su sección 'new in'.

Tenemos que añadir que puedes comprar online sin problema, pero que Zara ha sido una de las tiendas en implantar la entrega aplazada. Es decir, que compras hoy esa prenda que quieres, pero te la guardan en sus almacenes hasta que termine la cuarentena. ¡Una gran idea para que todos nos quedamos en casa!

La sección 'new in' de Zara no ha parado de incorporar nuevas piezas durante la semana y sabemos que algunas de ellas serán las grandes triunfadoras de la primavera o del verano.

Vestidos

Esta prenda es la que más novedades presenta. Los vestidos son de los primeros en aparecer y siempre con estampados como flores, lunares, rayas y cuadros vichy. Los lisos tampoco pasan desapercibidos, ya que se presentan en colores tan atrevidos como el naranja, el azul celeste o el lavanda. ¿Lo bueno? Es que los volantes son siempre protagonistas de estas piezas.

Top y blusas

Estas también tienen una gran presencia en lo nuevo de Zara. Tops y blusas son siempre las prendas clave en los días de primavera y verano. Las blusas llegan en versión 'cropped', con las mangas abullonadas, con grandes flores, con volantes y maxilazo.

En cuanto a los tops, los más vistos son los de punto que en muchas ocasiones van a juego con un short o un cárdigan, una de las combinaciones estrella de la temporada.

Accesorios

De los bolsos y los zapatos no nos olvidamos. Estos tienen una característica en común, el plexiglás es el material dominante en los complementos.

Los 'clutch' son rectangulares con detalles de flores doradas, y los de aire 'vintage' con cierre de boquilla también se presentan con este material, pero llenos de perlas.

Tanto los mules como los zapatos de maxitacón siguen la mismo estela, el vinilo se presenta como el principal protagonista.

Date una vuelta por la galería, podrás encontrar más de 20 piezas de Zara. Seguro que alguna la metes en la cesta.