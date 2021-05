La nueva colaboración de Zara te hará viajar al pasado

Cunado nos hemos enterado de la nueva firma con la que Zara ha lanzado una pequeña colección cápsula, nos ha venido una cifra a la mente: 90210. Y claro, la relación no ha sido casual. Todo tiene un por qué.

La nueva línea de Zara tiene un rollo 90's que nos recuerda al armario de las protagonistas de Sensación de Vivir, sobre todo al de Brenda. Camisetas de algodón con jeans, pantalones cortos a color y sudaderas veraniegas que nos salvan una noche de verano en un Beach Club.

Así es la colaboración que la firma insignia del gigante Inditex ha lanzado junto a una de las marcas por excelencia de los 90, Fruit of the Loom. Camisetas básicas de manga corta y tirantes, shorts teñidos en tonos vibrantes, una sudadera de algodón, un pantalón deportivo largo y hasta un conjunto de ropa interior. Un rollo casual que nos llena de nostalgia al recordar los looks que lucíamos en nuestra cándida adolescencia.

Los precios de las prendas oscilan entre los 12,95 y los 29,95 euros respectivamente, un rango asequible para todos los bolsillos con el que Zara pretende conquistar a los millennials. La colección ya está a la venta en la e-shop de Zara.