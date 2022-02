Zara se cuela con una camiseta básica en un sofisticado look de Tamara Falcó

Eterna, sofisticada y con la personalidad suficiente como para introducirla en un look firmado por marcas de lujo. La camiseta blanca básica, a pesar de que existen infinidad de versiones, es una de esas prendas que nunca luce fuera de juego. Siempre tiene un hueco, no importa la estética de quien la luce; solo saber llevarla.

Coco Chanel en los años 30, Jackie Kennedy en los dorados 50, Jane Birkin en los 70's o Kate Moss en los 90. Ellas, todas iconos en cada uno de sus estilos, ya hicieron suyo este básico imprescindible en todo armario preciado. Una pieza cuya versatilidad está aprobada por las que más saben de moda ya que permite un amplio abanico de combinaciones.

Porque una camiseta blanca no casa solo con un look deportivo o casual sino que es el match perfecto cuando hablamos de restar seriedad a un outfit. Y precisamente esta estrategia es la que ha seguido Tamara Falcó al introducir una camiseta blanca de algodón en un working look de manual.

La marquesa de Griñón ha seleccionado de su vestidor una camiseta de Zara para combinarla con un blazer azul marino extralargo y botones dorados, de Blazé Milano (una marca fundada por dos editoras de moda italianas), y un vaquero azul índigo con bajos deshilachados, de Levi´s, todo un clásico del territorio tejano. En sus pies, Tamara lucía un salón azul de acabado satinado, tacón kitten y hebilla Hangise, de Manolo Blahnik. En cuanto al collar de oro, tipo gargantilla, es de la firma para la que es embajadora, Tous.

Zara, la marca pronto moda donde encontrar cualquier básico

En la firma insignia de Inditex puedes encontrar este modelo, de cuello redondo y manga corta. El precio es de 6,95 euros, y está disponible en todas las tallas (XS-XXL).