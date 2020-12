Zara tiene el clon de las botas forraditas archiconocidas que llevan las 'influencers'

No están en su máximo apogeo, ya lo tuvieron, pero Zara ha querido rendir homenaje a todo un clásico del frío invernal con una nueva versión. Las botas, de media caña, de ante teñido en marroncito y con pelito por dentro, que seguro estás imaginándote, son una de las opciones de la firma pronto moda para este invierno, que por lo que estamos experimentando va a ser muy frío.

Siguiendo en la línea del dress for less donde las prendas de punto y algodón son la máxima de las colecciones desde el confinamiento, el buque insignia de Inditex ha seguido apostando por piezas cómodas con una línea de deportiva en tonos neutros, denominada The Custom Colour Collection y con un calzado plano que cumple dos funciones: 1) de bota para tus looks de calle o 2) de zapatilla para estar calentita en casa.

Un calzado que ya tiene el título de 'agota existencia' porque en tan solo uno días ha conseguido colgar el cartel de comming son. Pero tranquila, si quieres tus botitas calentitas, deja tu e-mail y cuando vuelvan a reponer tu talla, un aviso al móvil te alertará de que ya puedes guardarlo en la cesta y empezar a gastar. Su precio, 29,95 euros.