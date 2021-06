Zara traslada a la ciudad la típica tienda de accesorios de playa del sitio donde veraneas

Este verano Zara ha jugado todas sus cartas a una: el look de verano. Pero cuando hablamos de look no solo nos referimos a la ropa sino a lo que implica salir de tu apartamento a pasar el día en la playa. Es decir, menos comida y bebida, esta temporada puedes hacerte con todos los accesorios que acostumbrabas a comprarlos en la típica tienda del paseo marítimo del lugar donde veraneas.

La firma insignia de Inditex ha sacado una línea de playa compuesta por una silla, reposacabezas creados con telas de colores, neveras, y bolsas de red. Productos que oscilan entre los 5,95 y los 39,95 euros y que puedes adquirir a través de su tienda online.

Una colección que reconfirma la estrategia con la que Zara hizo frente a la pandemia y que consistía no solo en adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor, como por ejemplo crear más prendas cómodas de tejidos delicados como el punto o el algodón; sino que la marca decidió arriesgar y adentrarse en nuevos mercados.

Así surgió el carrito de la compra convertido en superventas, la ampliación de la línea beauty o la colección de papelería. No sin olvidarnos de sonadas colaboraciones como las últimas con Fruit of the Loom. Pero, sin duda la colección que más nos ha sorprendido es esta. Ahora tendremos que estar pendientes a ver cuántas fans de Zara coinciden en la playa con la misma silla o nevera.