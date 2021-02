Todos los zapatos que necesitarás esta primavera ya están disponibles para ti

Cuando falta un mes y medio para que la primavera llegue a nuestras vidas, es hora de que vayamos pensando cómo llenar nuestro armario de prendas y estilos con los que disfrutar de ella al máximo.

Y está claro que hay que empezar por el calzado que llevaremos, tanto si buscamos algo para combinar con un look sencillo, como esos tacones o botas que nos darán la elegancia necesaria en momentos más especiales.

Es cierto que esta temporada estamos viendo cómo los zapatos están fuertemente influenciados por la estética de los años 70, especialmente cuando se trata de suelas y siluetas.

Otra gran tendencia es un cambio a suelas gruesas, en forma de tacones y diferentes tipos de plataformas, y cuyo mejor exponente son las conocidas como botas 'chunky', esas que combinan la estética militar pero añaden una llamativa suela de plataforma que, en muchos casos, presenta un acabado en relieve muy marcado.

A medida que se acerque el buen tiempo, podrás echar mano de sandalias con tiras finas o incluso las clásicas bailarinas que nos vienen genial cuando buscamos comodidad sin perder un ápice de estilo.

Aunque si hay un zapato que no debe faltar en tu armario, ese es el mocasín, que sigue pisando con fuerza esta temporada ya que es el calzado perfecto para el entretiempo. Vamos, esos días en los que no hace mucho frío pero no te atreves a ponerte sandalias aún.

Si aún no lo tienes claro, hemos seleccionado estos 10 zapatos que necesitarás tener si quieres vivir la primavera como te mereces.