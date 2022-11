Dónde comprar los mejores zapatos de fiesta (y encima baratos)

Comienza la cuenta atrás para las fiestas navideñas y ya no tienes excusa para no decidir qué zapatos llevarás a una de las muchas citas que tendrás a lo largo del próximo mes. Cada año comprobamos cómo las tiendas se llenan de tendencias, de modelos diseñados para lucirlos con tus mejores galas, pero, en ocasiones, con unos precios demasiado elevados. Porque tú te estarás preguntando para qué gastarte una millonada en unos zapatos que solo te podrás una noche y, en cierto modo, tienes razón.

Si algo caracteriza a los zapatos de fiesta es por sus tacones, normalmente muy elevados, ya que te harán parecer más alta y estilizan tu figura. Pero también los hay con menos tacón pero igual de estilosos, y que, después de horas y horas sobre ellos, agradecerás su comodidad. Por ese motivo, hemos hecho una selección con los cinco mejores zapatos de fiesta y a un precio increíble para que puedas presumir de estilo en una ocasión tan especial.

Zapato de salón negro

¿Quién no tiene un modelo así en su armario? El salón, también llamado stiletto, es un zapato sencillo, cerrado, clásico y tremendamente elegante. Lo mejor de este tipo de calzado es que es una pieza comodín que combina con muchas prendas y además logra estilizar, no sólo las piernas, sino toda la figura. Este modelo de Rebecca Hope con un acabado en serraje es perfecto para ponértelo con un vestido negro corto ya que conseguirás un look clásico pero informal. Un plus de elegancia.

Zapato multicolor con acabado de piel

Cada vez son más quienes incorporan a sus looks un vestido liso o con tonos neutros y lo combinan con un calzado más expresivo, como este modelo multicolor de Guess. Una opción perfecta, no solo por su diseño, el clásico de salón con tacón fino, sino por su originalidad en el acabado de piel. ¿Necesitas un truco de estilismo? Bastará con ponerte un little black dress para llevar esta tendencia con mucho estilo.

Sandalia de plataforma con efecto metalizado

Las sandalias y los zapatos de plataforma son super tendencia esta temporada. Por eso hemos elegido este modelo de Zara con unas tiras finas en la parte delantera y un original tacón alto geométrico con plataforma. El cierre es mediante hebilla en la pulsera del tobillo y es perfecto para combinar con un pantalón negro de corte clásico. El resultado es un zapato tan especial que puedes convertirlo en protagonista de tu estilismo y dejarte llevar arriesgando con un look estampado.

Zapato satinado con pulsera strass

¡Qué sería de una fiesta sin esos zapatos planos que nos evitan el temido dolor de pies tras horas subidas a unos tacones! Por eso, este modelo de Mango con efecto satinado y punta nos encanta. Tiene un cierre de hebilla efecto joya y un pequeño detalle de strass, lo que le convierte en el zapato perfecto para estas Navidades. Volvemos a decirlo: la comodidad no está reñida con el estilo.

Sandalia de tacón con plumas

Un look de fiesta sin unas plumas que aporten un extra especial no será nunca lo mismo. Sabemos que es una opción arriesgada pero con la que triunfarás seguro. Este modelo de Bershka se cierra mediante pulsera con hebilla y es perfecto para llevarlo con un vestido corto o incluso unos pantalones de corte recto.Y si prefieres que la sandalia sea de otro color, también está disponible en fucsia.