Violeta by Mango tiene un mensaje para nosotras, mujeres 

Tenemos muchas ganas de primavera y sobre todo, de verano y en Mango lo saben por eso han querido calentar motores para la nueva temporada que se avecina. Y no solo eso, una vez más nos regalan una colección con mensaje directo: Violeta by Mango lanza su nueva campaña con el lema “This is Power”: un mensaje directo hacia la mujer para que recupere su poder original, aquel del que dispone por el hecho de serlo". Un mensaje para las mujeres de todo el mundo.



Como puedes ver, la marca cuenta con modelos internacionales como Georgia Pratt, Sabina Karlsson, Chloé Vero, Olivia Wilson, Eva Kay, Lovisa, Sabey y Lorena Durán.

¿Y cómo es esta nueva colección? Incluye estampados florales sobre todo en la prenda estrella de la colección, que una vez más vuelve a ser el vestido. Colores vibrantes que podemos ver en tejidos como popelines, linos y tafetanes, mezclados con georgettes, batistas y bordado suizo. Además, el traje adquiere una gran importancia, ya que aparece en todo tipo de colores, incluyendo las gamas pasteles. (Nuestras favoritas, lo confesamos)

Si la campaña te ha parecido lo más, apunta, porque como novedad, tendrás la opción en tus compras online de personalizar una camiseta o una cazadora con el lema de la campaña.

¡Qué genial!