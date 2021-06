Victoria's Secret dice adiós a la fórmula 90-60-90

El año 2021 será recordado por numerosos acontecimientos históricos dentro del star-system y de la industria de la moda. La última noticia que ha provocado furor en las redes sociales ha sido el cambio de rumbo de una de las firmas de lencería más legendarias. Victoria's Secret ha dicho adiós a sus ángeles, las modelos con tallas perfectas, que durante años han sido protagonistas de sus desfiles-espectáculo, ya no formarán parte de su elenco.

Así lo ha decidido el creador de la marca, ,dando visibilidad a todo tipo de mujeres con un único objetivo: sumarse al carro de la diversidad. Pero no solo en la lucha que lleva a cabo la corriente del body positive en la que se defiende la libertad del uso de tallas sino también en apoyo a un término que cada vez suena más fuerte, sororidad.

A partir de ahora sus campañas y shows estarán protagonizadas por mujeres con un denominador común: apoyarse entre ellas. Y es aquí donde la pregunta ¿renovarse o morir? gana sentido, sobre todo, teniendo en cuenta las pérdidas económicas de los últimos años. Por ello, la firma ha creado una nueva plataforma The VS Collective con siete mujeres que serán sus embajadoras por sus logros profesionales y no por sus cuerpos.

Se trata de un grupo formado por la actriz, productora y empresaria Priyanka Chopra; la modelo, refugiada y defensora de la salud mental Adut Akech; la futbolista y activista LGBTQIA+ Megan Rapinoe; la periodista, fotógrafa, fundadora del proyecto Girl Gaze y defensora de la igualdad Amanda de Cadenet; la modelo transgénero, actriz y activista LGBTQIA+ Valentina Sampaio; la esquiadora y campeona mundial de estilo libre, defensora del deporte juvenil y femenino y modelo Eileen Gu; la modelo y defensora de la diversidad Paloma Elesser.