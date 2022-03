Victoria Federica luce en París el pantalón sastre definitivo

Desde que cumplió su mayoría de edad a Victoria Federica no hay quien la pare. Su pasión por la moda, heredada de su padre Jaime de Marichalar, la lleva a estar en los mejores photocalls. El último, el desfile de la firma Loewe en París. Una cita a la que asistió con un look bicolor en negro y amarillo, una elección con la que deja claro que no entiende de supersticiones.

La socialité ha sorprendido con un outfit urbano, de aire motero, que firmaba al completo Loewe, como es habitual cada vez que una celebrity acude como invitada especial de la marca. Victoria lució una chaqueta de cuero, tipo perfecto, inspirada en una capa por sus volúmenes, que combinó con una camiseta cropped de algodón con el logo Loewe en versión mini, pantalones tipo sastre con rayas laterales en amarillo y largo XL (una de las últimas tendencias) y botas masculinas.

Aunque sin duda la clave del look es el bolso amarillo, tipo bandolera, en versión mini y formato bowling.

En cuanto al beauty look, Victoria lució un rostro muy natural basado en tonos terracota y labios marcados con gloss. Su melena negra la llevaba recogida en una clásica coleta alta con efecto wet (mojado).