Victoria Federica transforme un look urbano en sofisticado

2022 es su año. La nietísima del rey emérito D. Juan Carlos ha cumplido uno de sus sueños: acaparar portadas y páginas de las principales revistas de moda del país. A Victoria Federica el amor hacia la industria le corre por las venas ya que su padre, Jaime de Marichalar, es un apasionado de todo aquello que rodea al arte, sea cuál sea su área.

Desde el año pasado su nombre aparece en las listas de los eventos, fiestas y desfiles más importantes y fotografiarla en un photocall es el deseo de todo fotógrafo. Y es que si antes Victoria Federica pasaba desapercibida para la mayoría de los seres mortales, ahora se ha convertido en todo un icono de estilo. Niñas, adolescentes y adultas quieren vestir como ella.

Victoria Federica, un referente de estilo para las de 20, 30 o 40

Uno de sus últimos looks ha causado auténtico furor y no precisamente por su complejidad sino más bien al contrario, por su sencillez. La it girl ha dado una vuelta de tuerca al clásico look urbano con tan solo un gesto: añadiéndole un básico del armario de primavera.

Un estilismo que cualquier puede imitar ya que se compone de piezas de fondo de armario. Victoria lucía un total look black compuesto por un jersey negro de cuello alto y unos jeans en negro con corte acampanado. Pero la clave de este outfit está en los complementos: una gabardina beige y deportivas en tres colores estridentes, fucsia, azul y lila. Se trata del modelo Nike Air Force

Hasta aquí todo copiable, pero claro una influencer como ella tenía que poner la nota high cost al look. En este caso, nos referimos al bolso de Loewe, modelo Barcelona, uno de los más vendidos de la firma españolas y que más gusta a la royal. Una pieza de diseño clásico con detalle en tejido de colores blanco, negro y marrón.