El vestido que llevaría Carrie Bradshaw en 2020

Que 'Sexo en Nueva York', se ha convertido en una biblia de la moda en cuanto a los estilismos de sus protagonistas, no es ningún secreto. Cada una de las cuatro, muy diferentes en carácter y 'looks', casan a la perfección con casi todas las mujeres. Pero, Carrie Bradshaw siempre ha sido el personaje más admirado y con el que todas alguna vez nos hemos visto reflejadas.

No hay temporada que no veamos alguna prenda y que sin quererlo se nos venga a la cabeza alguna escena de la serie. Pues esta temporada no podría ser menos y buscando cosas nuevas en una de nuestras tiendas 'low cost' favoritas, lo hemos visto. Nada más ver el vestido (porque hablamos de un vestido, pero no uno cualquiera), nos ha venido a la mente ella y ese momento en el que se lanzó "sin quererlo" a los brazos de Mr. Big.

Hablamos del vestido, o del no vestido como dijeron Samantha, Charlotte y Miranda, que llevó Carrie para su primera cita con Mr. Big. Era de corte muy mini, de tirantes finos, de satén y en color nude.

El vestido de DKNY, que ensalzaba el estilo noventero, trajo mucha controversia y es uno de los estilismos más recordados de la serie. Además, la actriz no dudó en ponérselo también para una entrega de premios, estamos seguras de que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Pues ahora puedes lucir igual de sexy y atrevida como Carrie, gracias a Zara y a su tres vestidos que nos recuerdan a esa gran noche y que ella misma se pondría ahora mismo sin dudarlo. Es también súper corto, de tejido satén y tirantes finos. ¿Lo bueno? Que lo tienes en tres colores diferentes, negro, estampado de cebra y en verde 'mint'. Este último es el que más nos recuerda.

Es perfecto para la nueva temporada que está a punto de empezar. Este vestido, será el vestido perfecto del verano. Lo podrás llevar a todas las fiestas con unas sandalias de tiras finas y un bolso de mano, nada de accesorios para que el vestido se lleve todo el protagonismo. Además, cuesta 15,95 euros, el triunfo está asegurado. Solo te queda elegir el color, o quedarte con los tres. Aquí los tienes.