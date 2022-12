El vestido de volantes de Sofía Suescun parece de lujo pero es de H&M

Hay vestidos que con solo verlos rezuman lujo. Los puedes encontrar en Zuhair Murad, Gucci y, ahora lo tenemos más claro que nunca, también en H&M. ¿Que no? Eso es porque no has visto el vestido de volantes que acaba de estrenar Sofía Suescun que es tan especial de parece sacado de cualquier pasarela y que es perfecto para Nochevieja o para un look de invitada.

La Navidad es una época de excesos en todos los sentidos: las grandes comilonas vienen acompañadas de largas jornadas en familia, de muchas risas, felicidad, nos maquillamos de una manera mucho más llamativa que en cualquier época del año y, por supuesto, elegimos los looks más atrevidos. Y Sofía Suescun da dado en el clavo.

La influencer ha lucido un vestido de la colección Innovation Metaverse Story. Se trata de un vestido corto de un hombro en tafetán suave proveniente de prendas recicladas con maxivolantes ondulados con bordes reforzados, cortados a láser, para mantener el volumen.

A la venta en la web de la firma por 249 €, tiene un precio mayor al del resto de los vestidos de H&M pero, eso sí, no hay ninguno tan especial como éste.