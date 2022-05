El vestido oficial del verano es de Zara y ya lo tiene Lucía Bárcena

Podemos decir que ahora mismo nos encontramos todas en la búsqueda oficial del vestido del verano. Una prenda que va a formar parte de la historia de los veranos de nuestra vida, que nos hará muy felices y que su presencia logrará arrancarnos una sonrisa al recordar momentos vividos en un futuro. Y es que no sabemos muy bien la razón pero, sobre todo, los looks estivales tienen un fuerte componente de recuerdos que van más allá de un simple estilismo. Por eso mismo, estamos convencidas que el vestido de Zara que ha encontrado Lucía Barcena, define muy bien nuestro próximo verano.

Las buenas temperaturas han llegado por fin a nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Pues que ha llegado el momento de, por un lado, hacer ese esperado y temido cambio de armario, así como estrenar ciertas prendas de nueva colección que marcarán la temporada de verano.

Aunque puede que estés más pendiente de los estampados florales o los diseños retro máxima tendencia, no debemos olvidar que Instagram también tiene muchas otras ideas para todas aquellas que no busquen ninguna de las opciones anteriores. O, lo que es lo mismo, diseños tan irresistibles y diferentes que logran conquistar todos los armarios de temporada.

Pues eso mismo es lo que ha conseguido Lucía Bárcena en uno de sus últimos post. Aunque en nuestra lista de deseos ya habíamos incluido un diseño de flores y habíamos fichado un diseño de lunares en Zara que, por cierto, estrenamos en la Feria de Abril, no podemos dejar pasar la oportunidad de lucir este diseño con bordados.

Sí, es un diseño de Zara. Y, sí, está a punto de agotarse. Este diseño midi a paneles y detalles bordados en tono pastel, es justo ese vestido especial que necesitamos en nuestro armario y, por consiguiente, en nuestra maleta de verano. ¿Lo que más nos gusta? Además de sus colores, nos fascina el corte fluido tan favorecedor de cuerpo nido de abeja.

Este diseño, tal y como muestra Lucía, es perfecto para lucir todo el verano y combinar con todo tipo de sandalias. Su corte fluido ayudará a que te sientas fresquita todo el día y cómoda, sin renunciar a los looks que huelen a verano en estado puro. ¿Todavía no tienes tu vestido de temporada? Date prisa y encuentra en Zara este y otros diseños que formarán parte de tus recuerdos vacacionales. ¡'Let's go'!