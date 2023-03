¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó?

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es una de las más esperadas del año. Tras su ruptura y su posterior reconciliación, la pareja ha continuado con sus planes de boda. En un principio, todo estaba planeado para el 17 de junio en El Rincón, la finca familiar, aunque finalmente se celebrará el 8 de julio. ¡Ya queda menos para ver su vestido de novia!

"Algunos familiares no podían venir en la primera fecha planteada, por razones de causa mayor", explicó Tamara a la revista '¡Hola!'. "Pero así también podremos disfrutar de un poquito más de tiempo para poder organizarlo todo mejor y cuidar cada detalle, como nos gusta", apostilló. Y, por lo tanto, más tiempo para prepara el vestido de novia. Tamara Falcó confiará en el savour faire de la firma vasca Sophie et Voilá.

Tras su primera visita al atelier, Tamra Falcó se muestra entusiasmada. "Mejor de lo que imaginaba, y era muy difícil", contó. "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender. Es un vestido que me encanta, es como mi anillo, que tampoco es lo más normal del mundo", ha revelado.

Tamara Falcó ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la simpatía por la marquesa de Griñón subió como la espuma, tanto o más que sus seguidores y likes en Instagram, donde presume de estilo y buen gusto a la hora de vestir. Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que no inspire con alguna de las prendas que luce.