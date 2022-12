El vestido de lentejuelas más versátil lo tiene Laura Matamoros

La it girl Laura Matamoros tiene un estilo muy definido a la hora de vestir. La comodidad es una de sus factores principales, pero no por ello pierde ni una gota de estilo. De forma casual para el día a día, o para un look de noche, tiene todas las claves para triunfar. De cara a las Navidades que ya están al caer, nos deja un estilismo de inspiración perfecto firmado por la marca francesa IKKS.

La pieza principal es un vestido en clave mini de lentejuelas (175 €), una de las grandes ganadoras durante esta época del año. Para rebajar el estilismo lo combina con una americana de piel, que es otra tendencia a tener en cuenta para un fondo de armario de categoría, que ha rematado con unas botas de caña alta también en color negro.

Pero sin duda el broche de oro lo pone el nuevo bolso 111 en color rojo. Este es el complemento todoterreno en el que merece la pena invertir este año, no solo porque lo puedes combinar de mil formas, sino que al ser multiposición tendrás varios bolsos en uno. También está en otros colores más clásicos como el negro o el marrón, o incluso estampados.