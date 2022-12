Bershka tiene el color 'bling-bling' favorito de las 'influencers' para lucir esta Navidad

Ya os hemos hablado de la versión low cost del pantalón plateado que Tamara Falcó convirtió en viral tras su paso por el programa en el que colabora todos los jueves, pero ahora os tenemos que contar que Bershka ha lanzado una nueva colección en la que los metalizados son los grandes protagonistas. Se trata de una mini-cápsula de cuatro looks 100% digitales creada en colaboración con DRESSX.

Es decir, un lanzamiento de moda en realidad aumentada enmarcado dentro de su línea de Navidad 'Going Out', que se convierte en la primera colección de la firma juvenil, del gigante Inditex, disponible solamente en formato digital. ¿La idea? que puedas crear durante las próximas fiestas el contenido más cool en tus redes sociales. Una nueva forma de experimentar con la imagen y la moda para llevar tus looks al siguiente nivel a través de una estética físicamente imposible. ¿Te atreves a crear tu propio Bershka Avatar?

Del universo virtual a la realidad de una colección chispeante para estas fiestas

Un mundo virtual que puedas aterrizarlo en la vida real ya que Bershka ha lanzado una línea para estas navidades repleta de prendas con destellos metalizados. En dorado o plateado, la marca de moda presenta piezas en forma de vestido, tops, pantalones o blazers con las que te convertirás en la invitada perfecta.

Un ejemplo es este vestido de manga larga, cuello alto redondo, en versión mini y confeccionado a base de lentejuelas plateadas. Una prenda convertida en uno de los best sellers de la firma para las próximas fiestas ya que solo queda en dos tallas: XS y S, el resto están agotadas. El precio, 49,99 euros y puedes comprarlo a través de la e-shop de Bershka.

Un minivestido que puedes combinar con un vestido de pelo negro y unas sandalias negras.