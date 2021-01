El vestido de lentejuelas con el que Adriana Ugarte ha triunfado

Tuvo una entrada triunfal. Y no lo decimos porque llevábamos tiempo sin saber de ella, sino porque estaba más guapa que nunca. Nos referimos a Adriana Ugarte, que ayer estuvo en 'El hormiguero' junto a Eduardo Noriega para presentar la segunda temporada de la serie de Netflix 'Hache' y dejó tanto al presentador como al público boquiabiertos.

La actriz llevaba un espectacular vestido del diseñador David Koma. La parte superior era un top ajustado mientras que la inferior eran lentejuelas en tonos verdes. Como complemento, unas sandalias de tacón fino y unos pendientes de aro. El maquillaje era muy natural, resaltando especialmente su tono de labios y sus pestañas.

Con sus 36 años recién cumplidos, está claro que Adriana Ugarte vive un momento profesional increíble. Además, demostró ser una mujer muy natural y extrovertida al contar pequeños detalles de su vida, como que, por ejemplo, es fan de los electrodomésticos, maniática de la limpieza y que sigue una dieta pescetariana.

“Yo no sabía cómo se llamaba y me enteré después. No como carne ni lácteos pero sí pescado porque me aconsejó el médico que tomara algo de proteína animal y elegí el pescado”, explicó Ugarte.

Pero volviendo al look que lució la actriz, está claro que las lentejuelas vuelven a nuestra vida y quizá por ello hay que aprovechar que son tendencia esta primavera 2021. Muchos diseñadores han apostado por ellas en vestidos, faldas, pantalones, detalles en jerséis o en un sencillo cárdigan.

Normalmente nos las ponemos con looks de noche, de fiesta o más formales y pocas veces nos arriesgamos a lucirlas durante el día. ¿Qué te parece este vestido negro de flecos y lentejuelas de Mango? ¡Encima está rebajado!

O este top cropped con escote recto y manga larga de Zara. ¡Tienes los pantalones a juego también!

O esta minifalda de Pull & Bear que te puedes poner con un jersey y botas militares, ¡para ir de compras o a tomar algo con tus amigas!

Como ves, ha llegado el momento de apostar por las lentejuelas y añadirlas a tu día a día. Serás, como Adriana Ugarte, la reina de la fiesta.