El vestido lencero blanco perfecto para una cita este otoño cuesta 7,49 euros

Con la llegada de las bajas temperaturas y el otoño nos olvidamos, en muchas ocasiones, de algunas prendas que pueden seguir funcionando en esta época del año. Por ejemplo, los vestidos lenceros de satén al que tanto juego les hemos dado este verano. ¿Cómo recuperarlos este otoño? Muy fácil: con medias oscuras y cazadoras de cuero. Además, en cuanto al calzado siempre puedes recurrir a botines de estética british tan llamativos. Pero vayamos al tema que nos ocupa.

En SHEIN hemos encontrado un vestido de tirantes de satén ribete con encaje en contraste de muslo con abertura que tiene un precio de lo más apetecible y asequible: 7,49 euros. En serio, no es broma. Aunque antes tenía un precio de 14 euros, ahora la firma lo ha rebajado en un 47%. No nos digáis que no es una compra maravillosa para lucir con estilo esta próxima temporada otoño-invierno.

Como espectacular también es su colección otoño-invierno para vestir a toda la familia. En lo nuevo de SHEIN, hay una fuerte apuesta por las prendas versátiles, fáciles de combinar, con un espíritu joven gracias a sus patrones, estampados y tejidos, que siguen al pie de la letra las tendencias del momento, pero también prendas atemporales que son todo un clásico, como la americana o la blusa.



El blazer, una de las prendas favoritas por todas para el otoño-invierno, tanto para los looks de oficina como para combinar con pantalones vaqueros o vestidos, es clave en esta colección de SHEIN. Lisas, con estampados e incluso con cuadros Vichy de moda, la americana es esa pieza que salva en cualquier momento e ideal para coordinar con las camisas lisas, de seda y con blusas de cuellos maxi que también se pueden encontrar en esta colección.

Completan la propuesta de la tienda online con los precios más competitivos, los abrigos oversizes, los vestidos cutout, con superposiciones y fluidos, y los chalecos de punto, entre otros. Y, por supuesto, mucho marrón. El color estrella de la temporada es el marrón, que tiñe la mayor parte de la colección femenina de SHEIN, como reflejo de la tendencia de moda más instagrameable del momento.

Y PARA LOS PEQUEÑOS DE LA CASA

Cambio de estación, cambio de armario y, como consecuencia, mucha ropa que renovar. Los pequeños de la casa son posiblemente los que más ropa estrenan cada año y SHEIN tiene todo lo que precisan.

Para las niñas, shorts y faldas estampadas con un marcado estilo preppy, además del tweed, todo un clásico del otoño, y vestidos estampados con cuellos Peter Pan muy llamativos. SHEIN propone para los niños, sudaderas, abrigos con colores llamativos, chalecos, cazadoras de pana y camisetas y camisas de cuadros.