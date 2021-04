Acabamos de descubrir este vestido de encaje blanco de Sfera

Hay pocas prendas tan versátiles como un vestido blanco. Y si encima lo sabemos combinar con un accesorio perfecto, se convierte de inmediato en la prenda estrella del verano.

El vestido blanco se ha reinterpretado miles de veces y lo hemos visto temporada tras temporada, ya sea para ir a una fiesta, tomarte algo con tus amigas o ir a la playa.

Este que acabamos de descubrir en Sfera es, desde ya, en uno de los favoritos y en el vestido que te solucionará más de una tarde ( o noche).

Se trata de un vestido de cuello caja de encaje con cierre trasero y cremallera con abertura.

La modelo lo combina con unas sandalias negras estilo gladiador con hebillas, pero tú puedes ponértelo con tacón o incluso con zapatillas deportivas.

No nos digas que no es un look triunfador.