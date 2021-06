El vestido blanco de Paula Echevarría de Lefties que realzará tu pecho

Las altas temperaturas ya han hecho su aparición en esta primavera a la que le quedan ya muy pocos días y por eso las famosas no paran de enseñarnos looks estivales que bien podríamos llevar hasta en agosto. Paula Echevarría es una de las celebrities que ya han hecho el cambio de armario y nos ha enamorado con un look tan básico, pero tan bonito y fácil de conseguir, que nos ha encantado.

Se trata de un vestido largo cruzado de Lefties con lazada de manga corta y escote en pico. Está confeccionado en un tejido de popelín muy ligero y fresco.

Disponible, de momento, en todas las tallas, lo mejor de este diseño es que también se encuentra a la venta en azul y amarillo.

Pero aunque para su vestido ha elegido una firma low cost, su bolso no lo es tanto. "El Bolso Miss Vivier Blossom es como la tela de un artista, llena de colores y flores, pintada a mano por los artesanos de la Maison. Realizada por expertos en piel, con su característica silueta, este bolso icónico en versión primaveral se caracteriza por decoración floral y colores vivos", dicen desde la firma Roger Vivier de este modelo elegido por Paula Echevarría que tiene un precio de 3.000 euros.

Pero Paula Echevarría no solo posa en Instagram con prendas, sino que también las diseña. Desde hace ya varios años, Paula Echevarría lanza junto a Hawkers una línea de gafas de sol que se convierten, inmediatamente, en todo un éxito de ventas. De ahí que haya elegido el modelo Tribeca Eco que pertenece a la nueva colección primavera verano que ha estrenado junto a la firma.

"Vuelve el retro-glamour chunky para 2021. Paula Echevarría trabajó mano a mano con nuestro equipo de diseñadores para crear la silueta Tribeca: uno de los dos modelos 100% exclusivos y SOLO disponibles en su última colección para Hawkers. Fabricada en acetato ECO de alta calidad, la montura negra pulida y las patillas bold se complementan con lentes color gris oscuro para una actitud “No pictures, please!", reza la descripción de estas preciosas gafas en la página web de Hawkers.

Un estilismo completo con el que Paula Echevarría vuelve a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes y que sirve de inspiración para millones de seguidoras en nuestro país (y seguro que también fuera de nuestras fronteras).