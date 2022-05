El vestido de Amelia Bono que desearás combinar con botas altas

Las redes sociales se han convertido en uno de los puntos de referencia de las tendencias del momento. Nuestras 'influencers' favoritas nos descubren desde diseños 'low cost' que son verdaderos tesoros, así como combinaciones que inauguran temporadas y nos dan verdaderas alegrías. ¿Nuestro último descubrimiento? Ha sido gracias a Amelia Bono que ha encontrado el vestido primaveral que mejor queda con botas altas.

Cuando arrancamos la temporada de primavera, podemos encontrar dos tipos de armarios. Los que, definitivamente, se transforman en un armario primavera-verano, o los que prefieren esperar y crear un armario cápsula variado y pensado más bien en esa época de entretiempo en la que podemos encontrar días estivales de mucho calor, así como días grises de lluvia.

Pues bien, si perteneces a este segundo grupo, debes estar atenta. Porque si nunca te has atrevido con el calzado de invierno en primavera, esta temporada las botas se van a convertir en tu calzado favorito.

¿Por qué estamos tan seguras? Porque Amelia Bono ha creado una combinación con botas altas que estarás deseando recrear, y nos descubre así el vestido que mejor sienta de la temporada.

Se trata de un minivestido en tono blanco de algodón orgánico, escote redondo, manga abullonada terminada en puño y detalles drapeados en la parte central del diseño. Este vestido estampado estilo romántico de la firma Triana by C (169 euros), se ha convertido en el motivo por el que no guardaremos tan rápidamente las botas altas. Sin embargo, no es la primera vez que Amelia Bono propone este calzado invernal en looks de entretiempo.

La hija de Bono nos sorprendió hace unos días con unas botas altas cowboy y una combinación de pantalón corto, excepcional para superar un día de lluvia. Pero nos sorprendió aún más cuando en plena Semana Santa combinó una camisa 'oversize', capazo y las botas cowboy blancas. Un calzado que provocó una verdadera revolución y adelanto del retorno de las botas blancas.

Lo que está claro y ha querido dar especial relevancia es que las botas, en todas sus versiones y colores, se cuelan en nuestros looks de entretiempo para dar ese toque atrevido de contraste que toda 'fashionista' busca en un outfit de 'street style'.