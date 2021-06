El vestido 'cítrico' de Cristina Pedroche perfecto para una cita en pleno verano

No es ningún secreto que Cristina Pedroche es una de las famosas españolas que más arriesga a la hora de vestir y no nos ha hecho falta esperar a las próximas Campanadas para enamorarnos con su último vestido. La presentadora de 'Love Island' está acostumbrada a que sus elecciones de estilismo no dejen indiferente a nadie y por eso ha decidido escoger una pieza de lo más original gracias a un detalle muy particular: su color amarillo 'cítrico'.

El vestido 'nimes' de la colección 'Caótica' de Capriche no dejaría de ser un diseño largo sin más sino fuera por su estampado que parece metálico (y le aporta brillo y luminosidad) y su escote de tirante fino que siempre potencia escote y hombros.Pero si esta pieza 'cítrica' es una auténtica maravilla en su parte delantera, espera a ver lo que esconde su espalda.

"¿Cómo sacarle el máximo partido?", te estarás preguntando. Muy fácil, si sigues estas pautas.

Tacón alto para la noche, sandalia plana para el día

Como podrás comprobar, Cristina Pedroche ha optado por lucirlo con unas sandalias de Ipanema de suela plana. Una elección comodísima si te espera un duro día de trabajo o vas a ir de comprar o ir de recados de un lado para otro.

¿Pelo suelto o recogido? Depende

Si lo que quieres es potenciar al máximo la espalda cruzada de este vestido opta por una trenza XL como la que ha elegido Cristina Pedroche. Con la raya en medio queda ideal y es un peinado que te ahorrará pasar calor. Este tipo de trenzas son las fetiche de celebrities como Kim Kardashian o su hermana Kylie Jenner. Sin embargo también se las hemos visto a Edurne o a Gigi Hadid.

Accesorios minimalistas

Este vestido necesita brillar por sí solo, pero de verdad. Un clutch o un bolso sobre de tela será suficiente y en cuanto a las joyas opta por pendientes de aro, anillo de piedras y pulseras de cuentas en varios colores. La clave está en coordinar todo el look entero y no dejar que cada prenda cuente una historia diferente.

De ahí que si quieres hacer de este vestido una creación 'hippie' apuestes por todos los accesorios en esa línea. ¿Deluxe? Pues lo mismo. No dejes que su versatilidad te confunda y termines uniendo estilos que solo harán que el vestido deje de brillar como se merece.