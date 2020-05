Este verano ponle color a los vaqueros slouchy, palabra de Zara

No lo vamos a negar y nos encanta darnos una vuelta semanal o bisemanal por la sección New In de Zara. En esta ocasión hemos encontrado dos vaqueros con el corte tendencia: el slouchy y con mucho color.

Sí, el gigante de Inditex nos propone dos vaqueros slouchy pero para que le demos color a nuestros looks. Nos invitan a dejar atrás los colores más clásicos y tristes que utilizamos los días más fríos y grises del año.

Porque aunque estemos viviendo una primavera muy diferente, ya falta menos para los días de calor y color, así que desde la sección 'New in' de Zara lo tienen claro: los slouchy este verano en azul pastel y mandarina.

A ser dos colores vivos y lisos los puedes combinar con infinidad de partes de arriba, así que no te cortes y elige el tuyo, porque con ellos vas a triunfar seguro. Ahora que hay que ir pensando en el cambio de armario es una buena inversión, porque si no te has animado a llevar aún unos 'slouchy' es tu momento, ya que es el corte que lleva triunfando temporadas entre las 'influencers'.

Para que no le des más vueltas te dejamos los dos modelos para que elijas el color que más te guste o se adapte a tu armario.

Primero en azul pastel y ahora en el tono mandarina.

Slouchy, el vaquero favorito de las 'influencers', que nos favorece a todas

Estos vaqueros tiene tiro alto estilizan los muslos y disimulan caderas, así que son muchas las que han caído rendidas ante este modelo de vaquero. Es un jean de estilo 'desgarbado' que se puede llevar las 24 horas del día.

La clave a la hora de combinar el vaquero 'slouchy' es marcar cintura, porque el volumen está a la altura de las caderas y luego vuelve a estrecharse en los tobillos, así que también gana centímetros mostrando esta parte de tu cuerpo.

En fin, si no has caído aún en unos 'slouchy' es tu momento y si son con estos colores tan veraniegos triunfarás seguro, palabra de Zara.