Uniqlo ficha a Snoopy para crear el pijama perfecto: aires vintage y muy animado

De la misma manera que cuidamos (y mucho) las prendas con las que salimos a la calle, también es importante que fichemos el pijama perfecto. Cientos (por no decir miles) de modelos se cuelan en las firmas de ropa (tanto de lujo como 'low cost') y a veces nos perdemos entre tantas opciones. Sin embargo, hemos fichado para ti el pijama perfecto de Uniqlo.

"Este verano, descansa y relájate con nuestra nueva colección, que te trae motivos alegres de los adorables personajes de los Peanuts. Estos modelos son tan cómodos que te apetecerá acurrucarte y echarte una siesta", puede leerse en la descripción que Uniqlo hace de este diseño con pantalón corto con cintura elástica ajustado con lazo y cuya parte de arriba recuerdo a las camisas y polos que lucían los hombres (y algunas mujeres) en los años sesenta.

Una pieza que se encuentra disponible en blanco hueso, rosa, verde y azul marino. Pero la comodidad y la tendencia 'animada' no terminan ahí. Por si no fuese suficiente cómodo este pijama, la firma apuesta por coordinarlo con unas zapatillas de estar por casa con las que pisarás sobre algodones (o por lo menos tendrás esa sensación).

El combo perfecto para, como bien apuntan desde la firma, echarte la siesta o dormir a pierna suelta. Porque si algo ha demostrado el mundo de la moda desde hace años es que el mundo de la moda 'nocturna' da mucho juego.

Los pijamas han saltado de las camas a la luz del día en plena calle gracias a conjuntos tan bonitos como el que lucía hace unos días Sara Carbonero en una escapada a la playa.

A modo de blusa y pantalón, su estampado y su tejido muestran a la perfección como el pijama se ha adaptado a las tendencias para poder lucirlo en la calle. Además, otras influencers como María Fernández Rubíes se atreven a lucir diseños tan bonitos como este.

Un pijama camisa pantalón de paisley rosa que estaba disponible en la web de la firma The Are, pero que voló de sus estantes virtuales en cuanto María lo lució. Con un precio de 69,95 euros, piensa que aunque pueda parecer caro, lo cierto es que su versatilidad lo convierten en la prenda multiusos ideal. Solo tienes que encontrar unas sandalias de tacón bonitas y llamativas y salir a la calle. No te arrepentirás.