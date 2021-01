No sin mis UGG (como Katie Holmes)

Llevamos años oyendo hablar de ellas y viéndoselas puestas a famosas (y no famosas) en todo el mundo. Nos referimos a las botas UGG, cómodas, forradas con borrego pero estéticamente no muy favorecedoras. Dicen que su secreto son los materiales de los que están hechas, ya que protegen del frío incluso más extremo (gracias al forro de lana y a una importante suela de goma que actúa de aislante). El que se las califique incluso como de "botas feas" no ha impedido que se las veamos puestas a reinas del estilo como Sienna Miller, Sarah Jessica Parker, Selena Gomez o Katie Holmes.

Da igual que haga calor o frío, porque incluso en una ciudad con un clima tan cálido como es Los Ángeles, es muy habitual ver pasear a sus ilustres habitantes con ellas. Por no hablar de que no hay rodaje que se precie en el que no veamos a Jennifer Aniston o a Ana de Armas con unas UGG puestas.

Dicen que lo mejor es llevarlas con un outfit de un sólo color porque así ellas son las protagonistas de tu look. Mira qué bien le sientan a Patricia Conde toda de negro.

O seguir el ejemplo de Alexandra Pereira, con un sencillo jersey de cuello alto de lana en tono hueso, unos pantalones efecto piel y un abrigo.

O la siempre estilosa Paula Echevarría, que las combina con un abrigo y jeans.

Existen un montón de modelos, de colores, de tamaños. Pero lo que nadie duda es que a día de hoy sigue siendo la mejor opción para días muy fríos.