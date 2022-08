El truco de Paula Echevarría para parecer altísima está en este tipo de zapatos que también luce la reina Letizia

Paula Echevarría, ¡tus sandalias son el nuevo objeto de deseo de las bajitas -y no tan bajitas-! La colaboradora de televisión, que acaba de cumplir 45 años, celebró el pasado fin de semana una fiesta de cumpleaños rodeada de amigos. Y, como la ocasión lo merecía, la actriz derrochó estilo con el look que escogió para su fiesta, que tuvo lugar en Marbella.

Apostó por un vestido blanco con escote asimétrico que combinó con las sandalias clave que usan todas las famosas para hacer más altas. Decía Christian Dior que "la prueba de que una mujer era elegante está en los zapatos". Y razón no le faltaba. Unos zapatos especiales son capaces de levantar cualquier look y, a su vez, son un complemento perfecto para marcar la diferencia. Los más fashion de esta temporada, además, cuenta con un superpoder: nos hacen más altas.

El diseño, el material con el que están creados y el tamaño del tacón juegan un papel fundamental para conseguir este efecto estilizador de la pierna. Por su tacón XXL, porque son muy escotados de color o nude, hay zapatos que, gracias a la ilusión óptica, consiguen que tus piernas parezcan más largas y, por tanto, más altas. Y a la lista de estos zapatos que estilizan se le han sumado los de PVC transparente, como que suele llevar Kim Kardashian y hasta la reina Letizia, una herencia de las tendencias de los años 90.

Sus sandalias de tacón fino y tira nude y transparente con plataforma son muy elegantes, pero, a simple vista, no parece tan cómodas como las alpargatas de Primark que lució hace unas semanas. Con una tira transparente y con otra muy fina en color nude, las sandalias de cuña de esparto que acaba de estrenar Paula Echevarría son novedad en Primark. Disponibles también en color negro, tienen un precio de 18€.

De actriz de éxito a influencer TOP

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría también está preparando una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida, que estamos deseando conocer.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría tiene ante sí un nuevo desafío en su carrera al entrar a formar parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.