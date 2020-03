YoMeQuedoEnCasa: Nunca antes ordenar tu armario te había parecido todo un planazo

Creo que no me equivoco si afirmo que enfrentarte a ordenar tu armario, junto con el cambio de guardarropa, es una de las obligaciones que todas tememos. Es la típica cosa que intentas ir alargando, aplazando hasta que llega el día que te dices a ti misma: "venga, hoy me pongo". Pero, un momento, cuando te dispones a ello somos muchas las que tenemos un ritual entorno a este 'momentazo': subir al máximo de volumen nuestra música favorita para bailar mientras ordenamos el vestidor.

Lo primero de todo es tener claro que aunque no tenemos a una Marie Kondo en nuestras vidas, podemos llevar a cabo una serie de trucos que nos servirán para mantener ordenado nuestro guardarropa. Una situación que nos falcilitará, y mucho, nuestras vidas. Así no perderemos tiempo en pensar dónde tengo mi jersey rosa de peluche o los jeans de leopardo. He aquí una serie de trucos para hacer de tu armario tu mejor tesoro:

1. Separar los bloques del armario por tipos de prendas. Es decir, primero tienes que dibujarte en tu cabeza dónde quieres guardar la ropa según el tipo. ¿Cómo solucionamos esto? Sencillo, hazte una idea de la cantidad que tienes de cada uno y según esto distribuyes.

2. Ordenar teniendo en cuenta el tamaño de los bloques. Es decir, debes ordenar según el tamaño de tus piezas y según esto encajarlo en los diferentes espacios del guardarropa. En este sentido, podemos diferenciar entre camisas y tops, vaqueros, vestidos largos o monos y jerseys. Estos últimos lo ideal es ponerlos en los diferentes cajones junto con las camisetas para evitar ocupar otros espacios.

3. Colocar por colores y estampados. Una vez que hemos decidido dónde va cada tipo de prenda empezamos a jugar con los colores e ir juntando las piezas por colores y estampados. Lo ideal es que utilicemos este criterio en todos los bloques en los que hemos dividido el armario. La idea es que la búsqueda a la hora de elegir look sea lo más rápida posible.

4. Accesorios y complementos. Cuando ya tenemos la ropa colocada es turno para la parte 'decorativa del look'. La clave está en seguir el mismo criterio que hemos utilizado con la ropa. Ordenarlos por tipos (cinturones, bolsos, pañuelos, detalles del pelo, joyas y bisutería). Para ello, debemos comprarnos separadores o cajas e ir colocando los distintos complementos. Si tienes espacio también puedes adquirir un mueble en los que estén incluidos estos separadores e ir colocando las piezas. Es importante establecer un orden en función del número de veces que los usas y darles así la prioridad de sitio que le corresponde a cada uno.

5. Momento zapatero. Este es uno de los mayores dolores de cabeza cuando tenemos que ponernos a ordenar nuestro vestidor. Lo importante es tenerlos ordenador por temporadas y por uso. Los que más te pongas deben estar en un primer plano y los que menos uses detrás. Un truco: sacarlos de las cajas para que ocupen menos espacio.