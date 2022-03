El truco de las celebrities para lucir escote en el Festival de Málaga

¡Luces, cámaras y acción! Un año más el Festival de Málaga ha desplegado su alfombra roja. Una cita ineludible para el mundo del cine y, obviamente, para los amantes de la moda. Listos para captar cualquier tendencia, devoramos cada alfombra roja con la esperanza de encontrar inspiración y descubrir algunos de esos súper tips estilísticos que, las celebrities (y sus estilistas) bien guardan, pero que cuando descubrimos, nos salvan a más de una.

Coincidiendo con la reciente entrada de la primavera y viendo todos esos looks de infarto sobre la alfombra, nuestras ganas de hacernos con prendas más ligeras y fresquitas para lucir en los días más calurosos y en las noches más especiales aumentan. Es decir, nos morimos por copiar de alguna manera esos vestidazos con escotes de todo tipo y espaldas descubiertas. Pero, una vez más, se repite la misma pregunta que cada año nos complica la vida.

¿Cómo lucir cómoda y perfecta este tipo de prendas sin sujetador y sin que se note?

Este es el momento en que agradecemos haber descubierto el truco y secreto mejor guardado de las celebrities y sus estilistas para lucir un pecho perfecto y que no se nos resista ningún vestido: la cinta adhesiva.

Y es que, no solo las grandes actrices del panorama nacional siguen este pequeño (gran) truco para lucir escote. Otras expertas en alfombras rojas como, nada más y nada menos que, Kim Kardashian, han confesado caer rendidas ante este sticker corporal. Después de todo, son ellas las que más entienden de escotes infinitos, sexis y perfectos.

La propia Kim Kardashian, a través de sus stories en Instagram, ha explicado con detalle el proceso. El primer paso consiste en proteger la zona del pezón, utilizando una pegatina de silicona o un tejido similar, para, posteriormente, estirar un trozo de cinta y colocarlo en el pecho, hasta situarlo a la altura que desees. De esta forma, se acabaron los quebraderos de cabeza a la hora de llevar vestidos arriesgados o los tops más atrevidos.

La cinta adhesiva disponible dos tamaños -diez y cinco centímetros de ancho– y puede colocarse de varias maneras, logrando siempre el mismo efecto: pecho firme y espalda libre. Pero ¿Dónde encontrarlas? La marca de accesorios In My Size, a través de You Are The Princess, las presenta en Primor. Absolutamente infalible, idénticas a la que usa Kim pero mucho más económica.

¿Por qué esta cinta se convertirá en nuestro mejor aliado? Es suave, flexible y adhesiva- es imperceptible a la vista y no deja residuos en la piel. “Con esta cinta adhesiva conseguirás crear tu propio sujetador a medida para cualquier tipo de escote”, afirman desde la marca sobre este nuevo lanzamiento orientado a solucionar algún que otro apuro estilístico. “Es ideal para usar bajo la ropa y se adhiere firmemente al pecho gracias a su adhesivo y consigue levantarlo y fijarlo cómo y cuánto necesites”, continúan explicando.

¿Cómo se utiliza? Según nos explican desde In My Size, estos son los pasos a seguir:

Primero, hay que limpiar la zona donde se pegará la cinta con una toallita húmeda para eliminar cualquier resto de crema, aceite o suciedad de la piel.

Se recomienda cubrir los pezones con unos cobertores especiales (también disponibles en la colección In My Size).



Calcular la cantidad de cinta que vamos a utilizar según el diseño del vestido o blusa que llevemos y cortarla según nuestras necesidades. Podemos aplicarla solamente cubriendo la parte delantera del pecho (si solo queremos evitar que se nos marque el pezón sobre el vestido), alargándola hacia los hombros (si tenemos mucho pecho y necesitamos extra de sujeción)…



A continuación, despegar la cinta por un lado, pegarla en tu piel y tensarla para continuar pegándola sobre el pecho siguiendo la línea del cuerpo hacia la dirección deseada. Si se necesitase mayor sujeción, añadir más tiras.