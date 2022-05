Tres vestidos de lunares de Zara para brillar en la Feria de Abril

A pesar de las lluvias, la Feria de Abril ha vuelto y este año hay más ganas que nunca de disfrutar. De ahí que muchas famosas como Violeta Mangriñán ya hayan estado en Sevilla luciendo sus mejores galas con trajes de flamenca. Sin embargo, cada vez hay más mujeres que prefieren lucir lunares, pero no de manera tan folclórica. Para ello, hemos buceado en las estanterías de Zara y hemos encontrado tres vestidos de lunares que son perfectos para disfrutar de la Feria de Abril.

Vestido de lunares azul de lino

Vestido midi de escote pico y tirantes finos ajustables. Detalle de frunces laterales y bajo con abertura. Cierre lateral con cremallera oculta en costura. Perfecto y sexy.

Vestido midi blanco de lunares

Vestido de escote recto y tirantes finos. Detalle de aberturas en cintura. Cierre lateral con cremallera oculta en costura y botones en espalda.

Vestido negro con lunares

Vestido largo de cuello halter y tirantes finos. Cinturón lazada en mismo tejido. Detalle de aplicación de encaje combinado a tono.

Pero hablando de folclore, esperamos que no te perdieses el look de Rosalía en la reciente gala MET. Por segundo año consecutivo, la intérprete viajaba hasta Nueva York para asistir a la gala MET y allí ha deslumbraba con un soberbio diseño blanco con cola XL, pero aderezado con unas vanguardistas gafas de sol. Una maravilla que nos recordaba un poco a Martirio, quien no se separaba nunca de sus gafas de sol.

El dress code de este año de la gala MET era "Gilded Glamour" y está inspirado en la exhibición del Instituto del Traje, 'In America: An Anthology of Fashion'. Se ha pedido a los invitados de este año que "encarnen la grandeza, y quizás la dicotomía, de la Edad Dorada de Nueva York", un período que se extendió desde 1870 hasta 1890. Los 'copresidentes' oficiales de este año son Blake y Ryan, así como Regina King y Lin- Manuel Miranda junto, cómo no, a la reina absoluta, Anna Wintour.

Y por si no lo sabías, a la gala MET de este año acudieron por primera vez todas y cada una de las Kardashians. Kim Kardashian, Kris jenner y Kourtney Kardashian lo hicieron acompañadas por sus parejas, mientras que Khloé Kardashian y Kendall Jenner lo hicieron solas.

Una gala que nos ha recordado que el glamour y la elegancia siguen más vivos que nunca. Una alfombra roja que también estuvo llena de looks beauty deslumbrantes.