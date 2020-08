Los tres vestidos de Paula Echevarría que confirman que el negro también es para el verano

Con el negro ocurre algo peculiar: todas coincidimos en que es el color elegante por excelencia, pero casi nunca es nuestra primera prioridad. Y para colmo, cuando llega el verano, le arrinconamos. Como si estuviera castigado. "Tú a la esquina del armario, que quiero alegría y tú no lo me das", parece que le decimos a las prendas diseñadas en este color. Tiene mucho lo cultural en ello, porque la realidad es que este es un color para todo. Sí, también para el verano. Es nuestra opinión, subjetiva por supuesto, y quizá no te valga mucho, pero si es Paula Echevarría quien te lo demuestra con tres vestidazos que ha lucido de forma casi consecutiva, lo mismo ella sí consigue que cambies de opinión.

La actriz no suele recurrir tanto a los diseños lisos, ni al blanco ni tampoco al negro, pero cuando lo hace acierta de pleno. Si buscas un estilo muy minimalista, de prendas sencillas, quizá no es ella el mejor referente, pero si te gusta vestir con prendas que siempre digan algo más, incluso cuando son lisas, gracias a los detalles, la asturiana es la número uno. Y en los últimos días lo ha dejado bien claro con los tres looks que ha lucido en Marbella, donde disfruta de unos días de vacaciones.

Empezamos por el final. Concretamente con un diseño de la firma Bless The Mess de manga larga en la que el protagonismo absoluto es el encaje. Un vestido tipo caftán semitransparente que es ideal para combinar con tu ropa de baño favorita. El buen gusto también atañe a los looks de playa, y esta tampoco está reñida con el negro, como afortunadamente hemos visto a lo largo del verano en otras celebrities, véase Aitana Ocaña, que han recuperado este color también para los bikinis y bañadores.

Una vez comprobado que en clave playera el negro es capaz de aportar su sofisticación característica, vamos a por más de la mano de la protagonista de 'Velvet'. Y es que Paula, apenas unas horas antes, también ha apostado por dicho color para un look de verano lejos del agua... y de la noche, que curiosamente es el único momento del día en los meses cálidos donde muchas personas levantan el "castigo" al negro.

La artista ha acertado de pleno al escoger un minivestido de Bershka decorado con una doble franja horizontal avolantada a la altura del escote, uno de sus recursos favoritos, como ya ha dejado en innumerables outfits anteriores. El año pasado, sin ir más lejos, se convirtió en la reina de los bikinis con volantes, tendencia entonces.

La clave del negro durante el día es elegir una prenda relajada e informal como es el caso del diseño de la firma de Inditex.

Y para rematar la master class de cómo llevar el negro en verano por Paula Echevarría, nos queda lo más fácil: la noche. Como decíamos anteriormente, cuando el sol se esconde es el momento en el que los looks protagonizados por este color abundan, por lo que no tenemos que convencerte de sus virtudes en este contexto como si hemos tenido que hacer en los dos ejemplos anteriores.

Aquí las opciones para acertar se multiplican, pero podemos consensuar seguramente que si hay una prenda reina esa es el 'little black dress'. De tirantes de manga larga, de líneas más ajustadas o rectas, liso o recargado con elementos como los volantes y los flecos, como los que aparecen en el modelo de Fetiche Suances que Echevarría lució hace unos días para estrenar sus 43 años recién cumplidos.

Sea cual sea tu elección, es fundamental acertar bien con los complementos, especialmente con el calzado, y apostar por una sandalia de tacón elegante o una cuña con plataforma que estilice la figura parecen los dos valores más seguros para rematar un look nocturno de verano de diez.