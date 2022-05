Los tres vestidos de novia de Marta Lozano (a cada cual más bonito)

Marta Lozano y Lorenzo Remohi se daban el 'sí, quiero' este sábado en Jávea bajo la atenta mirada de todas las amigas influencers de la joven. María Pombo, Laura Escanes, Laura Matamoros, Marta Pombo, María Fernández Rubíes, Dulceida y muchas más, eran testigos del enlace de esta pareja que en redes sociales se conoce como 'The Lorenzanos'. Ambos no pararon de sonreír durante la celebración y es que estaban radiantes y muy enamorados. De hecho, Marta ha hecho las delicias de sus seguidoras ya que ha lucido tres vestidos de novia 'made in Spain'.

El primero, el que lució durante la ceremonia religiosa, es de inspiración tradicional, con manga larga, escote cerrado, pero con una silueta sirena muy favorecedora y una larga cola. Está diseñado por Lorenzo Caprile, modisto que también está detrás de los otros dos que lució durante su gran día.

Una vez en el recinto donde se celebró la cena, Marta Lozano se cambió y nos demostró que el escote palabra de honor y una falda de plumas XL son los mejores aliados de una novia vanguardista.

Sin embargo, la sorpresa la puso al aparecer con un precioso vestido corto y un abanico de plumas para bailar hasta el amanecer.

Un beauty look firmado por Dior

La influencer Marta Lozano se ha casado este sábado con Lorenzo Remohi y lo ha hecho luciendo un maquillaje discreto que aporta frescura y luminosidad al rostro, un beauty look sencillo pero muy estudiado para resaltar aún más su belleza natural.

Marta tiene claro que la naturalidad es uno de sus puntos fuertes y que los tonos de maquillaje que más le favorecen son los nude. Por este motivo, la influencer no ha querido arriesgar en el día de su boda luciendo otras tonalidades con las que no se sintiera cómoda y ha preferido optar por la opción más segura: colores sutiles para todo el rostro. Su maquilladora habitual, Mara Fervi, se ha decantado por un look en el que destacan el rostro iluminado, ojos ahumados, un discreto eyeliner negro y labios nude; realizado con productos de Dior Makeup. Fervi nos descubre en exclusiva todos los detalles del look nupcial de Marta que querrás copiar, ya seas novia, dama de honor o invitada.

Con la raya al medio y el pelo completamente apartado del rostro, desde Llongueras nos explican que el moño con el que Marta Lozano ha deslumbrado consiste en un recogido donde el cabello se va girando sobre sí mismo y se va colocando en forma circular en la parte baja del cráneo. "Una vez recogido todo el cabello, se fija con horquillas del mismo color, para así disimularlas. A elección de la novia queda dejarlo más tirante y pulcro o más suelto y desenfadado, incluso con unos pocos mechones sueltos" reconoce la peluquera de la influencer.