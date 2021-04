Las tres sandalias que serán super tendencia este verano

Cuando queda muy poco para que entre el calor, ya va siendo hora de que pienses en uno de los momentos más esperados del año, ese en el que decir adiós a las medias y calcetines y ponerte tus sandalias preferidas.

Y es que queramos o no son el calzado favorito del verano, no solo porque son fresquitas y estilosas, sino porque te las puedes poner cada día y combinadas con infinidad de looks.

Ya sea con un vestido de flores, una falda midi o unos simples vaqueros, siempre hay una sandalia esperándote para solucionarte el día.

Solo tienes que ver estas con tiras y tacón transparentes que lleva Mery Turiel combinadas con una falda blanca con abertura y camisa de color verde oliva.

Si lo que buscas es una sandalia super cómoda y que te puedas poner en tu día a día, esta que hemos encontrado en Zara es perfecta. Es plana, con tiras, acabada en punta y con un cierre mediante hebilla en el tobillo.

Otra opción son las sandalias de tiras metalizadas, como estas que hemos descubierto para ti en lo nuevo de Mango. Tienen la punta cuadrada y son planas también, con lo que te las podrás poner desde que te levantas hasta que llegas a casa sin miedo a cansarte.

Llevan varias temporadas siendo una de las tendencias que más triunfan entre las expertas en moda así que no es extraño que los zuecos estén entre los zapatos de la primavera/verano. Estos de Stradivarius, con detalle de tira en la parte delantera y en color crudo, nos gustan mucho.

Así que ya sabes, date prisa antes de que se agoten y hazte con alguna de estas tres sandalias super tendencia.